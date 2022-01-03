陸叔馳騁股場三十載有咩秘訣？講股非「吹水」　累積經驗為致勝之道

嘉賓：著名獨立股評人 陳永陸

著名獨立股評人陳永陸 （陸叔） 立足金融界逾40年、投資界逾30年，係香港受歡迎及權威投資專家之一，究竟佢多年嚟成功嘅原因喺邊度？過往股評人被喻為「財演」，即以「專家」身份，喺未做足資料搜集便順口開河，向散戶提供所謂「投資分析」。陸叔有感而發，仲話股評人最緊要靠累積經驗、講求長線投資，先能夠成為可靠嘅分析員！陸叔仲會分享過去工作趣事添！

影片網址：https://youtu.be/_z1gYVHPS50?t=366

►把時間軸拉到06:05開始 — 陳永陸分享縱橫股壇30年經驗

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