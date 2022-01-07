07/01/2022
聯儲局加息 美元走強 油價見頂？鄭廣復、陳健豪聯手分析 投資大宗商品必看！
主持／嘉賓：
經濟通資深市場分析師 鄭廣復
資深外匯評論員 陳健豪
聯儲局周三公布去年12月中的議息會議紀錄放鷹，暗示加息步伐或加快。美元走強，將為投資商品帶來甚麼隱憂？隔晚金價率先反應，跌穿1800美元重要關。美國於本港時間今晚將公布非農就業報告，匯市焦點要睇邊？
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