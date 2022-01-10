汪敦敬：樓市首現「平衡時空」！樓市結構沒變　料今年樓價持續上升！

嘉賓：祥益地產總裁 汪敦敬

2021年整體物業註冊量按年升近31%，創九年新高，金額更創史上最高。汪敦敬回顧去年樓市走勢，整理不同原因推升樓市。他表示自已入行38年，首次見證樓市出現「平衡時空」現象！即係點？多間大行都睇今年樓價會跌，當中，花旗更加睇跌7-10%，相對較熊，究竟今年樓市如何走？汪敦敬提醒我們要留意一個重要因素！

影片網址：https://youtu.be/CXAM6LKZIUY?t=399

►把時間軸拉到06:38開始 — 汪敦敬：入行38年 首見樓市出現「平衡時空」

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