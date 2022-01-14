溫灼培：看好美元非加息因素！料人民幣年內升幅有幾多？

嘉賓：恒生銀行首席市場策略員 溫灼培

聯儲局年內加息可謂板上釘釘，視乎首次加息何時啟動以及年內總加息次數。市場對年內加息4次的呼聲愈來愈高，美元勢必上升嗎？觀乎近日美滙指數跌穿95.5的橫行區底部，難道已消化加息預期？人民幣又如何走？人民銀行主管的《金融時報》上周提出四點，直言人民幣今年或有貶值壓力！溫灼培Mark時隔一年再現《hot talk 1點鐘》，為大家分析兩大國的貨幣今年走勢，原來他同時看好！

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►把時間軸拉到07:53開始 — 今年貨幣首選－美元、人民幣

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