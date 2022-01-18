林嘉麒：B仔股抽升一律唔跟車？本港將迎首隻SPAC　關散戶咩事？

嘉賓：新城晉峰資產管理董事 林嘉麒

醫療股半日逆市造好，個別股份繼續有炒作，諾輝健康(06606)盈喜後繼續抽高，三日累計升幅近47%，盈喜股炒唔炒得過？歌禮製藥(01672)亦有藥物獲批臨床試驗，股價連日造好，惟現價不宜高追？香港即將迎來首隻SPAC新股－Aquila，投資SPAC有咩風險要注意？

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