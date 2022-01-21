溫灼培：兩氣候問題致美國或加快加息步伐！詳解RCEP鮮為人知的重點

嘉賓：恒生銀行首席市場策略員 溫灼培

中美兩國貨幣政策取態近日成為市場焦點，最近更有美國將於3月加息半厘的聲音！究竟市場對聯儲局能夠進取地加息係基於咩原因？溫灼培認為，兩個氣候問題都關事，並預計今次加息周期會比上一次快！另外，佢亦都會分享區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）嘅一啲鮮為人知嘅重點！

影片網址：https://youtu.be/gppgmWuih5s?t=325

►把時間軸拉到05:24開始 — 美國加息步伐 RCEP鮮為人知的重點

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