龐寶林：美國加息對股市影響微？科技股達兩條件仍可吼！邊間美國車企潛力高過Tesla

嘉賓：東驥基金管理董事總經理 龐寶林

隨着美國即將踏入加息周期，美股持續調整，而港股自去年底觸及22665後穩步回升。港、美股市走勢分歧，投資者應如何部署？我們邀請到東驥基金董事總經理龐寶林（Paul）嚟到 《hot talk 1點鐘》，分享對今年股市嘅睇法。港股方面，Paul睇好兩隻龍頭科技股今年有望吐氣揚眉；至於美股，Paul就預計有隻美國車企升值潛力仲高過Tesla，究竟係邊間？

影片網址：https://youtu.be/bd8WxCj28wQ?t=431

►把時間軸拉到07:10開始 — 2022年選股 科技股 新能源車股

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