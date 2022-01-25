25/01/2022
林嘉麒：地緣局勢勿過慮 港股吸納時機再臨！新春將至 內需股可以炒返轉？
嘉賓：新城晉峰資產管理董事 林嘉麒
雖然隔晚美股三大指數急挫後V型反彈，港股目前雖然未能仿效，但半日收市尚算由日中低位反彈逾200點上黎。烏克蘭地緣局勢緊張、聯儲局本港時間周四公布議息結果，加上摩根士丹利形容美市「凜冬已至」（Winter is here），對港股，尤其科技股影響有幾大？新春消費旺季將臨，冬奧將於下周五開幕，內需股可否炒返轉？
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