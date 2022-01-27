梁凱菱：恒指期貨明到期 利好港股？醫療股不宜守？比亞迪已跌定？

主持：梁凱菱

受累於美國聯儲局主席鮑威爾既鷹派言論，美股、港股齊齊受壓。農曆新年前，仲有唔夠2個交易日，港股仲有無運行呢？除左頭先提到既科技股之外，內房、醫療、教育股都係跌市重災區。當中，近排比較少講既係醫療股，今集會講下！另外會找數，分析比亞迪(01211)既全期形勢！

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