【虎進金來】林sir、比比同場大派4隻利是股　 虎年可否紅盤高開　車股繼續當道？

嘉賓：

國農證券董事總經理 林家亨

光大證券國際財富管理策略師 溫傑

牛年最後一日港股食返個尾糊，恒指反幅抽升約300點！預計虎年首交易日可否紅盤高開？林Sir同比比上個月喺大除夕同台亮相大獲好評，今次農曆除夕再次同大家送舊迎新，大派利是股！祝大家虎年「虎進金來」，虎虎生威！

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