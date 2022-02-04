  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
財智
市場最熱點
陶冬天下缸邊隨筆快樂退休我要退休金錢世界財識兼收樓市亮話樓市點評中環人女子愛財生財有道Make Money經濟不停學親子理財馬壇．誌趣財玄廣進點呈分試 你要知基金債券攻略
關鍵字：買樓 退休 理財 人民幣 通脹 A股 年金 加密貨幣 新股 中國恒大

04/02/2022

【投資精叻點】業績期將至！上市公司CFO教你睇透年報　發掘潛力公司　捕捉下一隻爆升股！

#hot talk 1點鐘 #CFO講年報 #港股 #美股 #年報
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

嘉賓：CFO講年報作者、執業會計師 Benny

 

　　虎年祝大家財識兼備！虎年第一集《hot talk 1點鐘》有重量級新嘉賓，就係貴為上市公司CFO（財務總監）嘅執業會計師Benny　 一連四集教大家將幾百頁嘅上市公司年報抽絲剝繭，學識一眼睇穿股份潛力！業績期將至，第一集即同大家部署爆升股！

 

 

影片網址：https://youtu.be/tLI1oYoOuts?t=43

 

►把時間軸拉到00:42開始 —  節目開始

 

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

 

更多【hot talk 1點鐘】精彩內容：

市場最熱點

► http://www.etnet.com.hk/www/tc/lifestyle/wealth/hottalkmarket

全城聚焦點

► http://www.etnet.com.hk/www/tc/lifestyle/internationalaffairs/hottalkcity

財玄廣進點

► http://www.etnet.com.hk/www/tc/lifestyle/wealth/hottalkfengshui

 

─────────────

【午間財經直播節目 一按即睇】【逢港股交易日 週一至週五下午1時】由專業主持以輕鬆、生動嘅手法，同各路專家由市場焦點、即市分析，講到樓市、鋪市，仲睇埋外匯、債市，以及商品市場，用最專業嘅角度穿梭本地同環球經濟，同你一齊喺投資路上並肩作戰！ 1點約定你，視野廣一點！

節目重溫► https://bit.ly/2T4T46z

───────────── 

更多精彩節目: 

直播節目《開市Good Morning》► https://bit.ly/2T70l62

─────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE89

 

仲要為影片按 Like及開啟新片提示！

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

我要回應

更多市場最熱點文章

你可能感興趣

#hot talk 1點鐘 #CFO講年報 #港股 #美股 #年報

更多財智文章

放大顯示
周一加油站

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

【投資首選】etnet 港股資訊，全港最齊！

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞etnet筆記本及2022年年曆卡

etnet.com.hk