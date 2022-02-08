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08/02/2022

全城聚焦藥明生物！林嘉麒：中途停牌點算好？滙控創兩年新高　銀行股要食胡？三桶油部署策略！

#hot talk 1點鐘 #藥明生物 #銀行股 #滙控 #油股 #港股 #分析 #林嘉麒
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嘉賓：獨立股評人 林嘉麒

 

　　美國商務部將藥明生物(02269)在內的33間中資企業納入「未經核實」實體名單，消息觸發股價急瀉最多32%，其後仲停牌！公司回應，美方措施對業務影響有限，並正準備聽日同與美方談判。如何評估事件對藥明生物的影響？金融股持續強勢，滙控(00005)創兩年以來新高，股價上望空間仲有幾多？美國、伊朗核談判有進展，市場憧憬美國容許伊朗出口原油，令油價由7年高位回落，三桶油今早破頂後均倒跌，今輪升勢係咁先？

  

 

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