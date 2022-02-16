16/02/2022
【美股篇】黃偉康：美股走弱另有因 未可掉以輕心？英偉達業績前瞻 中概股跑出！
嘉賓：安里控股主席兼行政總裁 黃偉康
俄烏局勢有緩和跡象，隔晚美股三大指數齊反彈，美股調整完嗎？芯片股方面，英偉達(NVDA)今日盤後公布業績，芯片價格持續飆升，惟去年盈利指標基數高，增長勢頭保持到幾耐？超微(AMD)公布完成收購晶片設計公司賽靈思(XLNX)，會否進一步威脅英特爾(INTC)地位？Andrew今年睇好中概股，相關企業業績期將至，阿里巴巴(BABA)打響頭炮，下星期四(24日)放榜，有無炒作空間？
影片網址：https://youtu.be/kXGNhcsj1zo?t=42
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