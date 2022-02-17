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17/02/2022

【投資精叻點】CFO同你拆解渣打業績　匯控放榜前瞻！詳解比亞迪跑輸大市原因　邊隻車股前景最好？

#hot talk 1點鐘 #渣打 #銀行股 #匯控 #汽車股 #比亞迪 #港股 #年報 #業績 #CFO講年報 #投資精叻點
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嘉賓：CFO講年報作者、執業會計師 Benny

 

　　渣打(02888)岩岩出左業績，點樣評價？Benny今日詳解渣打業績，教你部署銀行股，尤其下星期二（22日）出業績嘅匯控(00005)。車股近來有反彈，但雄風未有再現~Benny用數據話你知，點解比亞迪(10211)都會跑輸大市，仲教你分析車股前景！

 

 

影片網址：https://youtu.be/GIlGM-WB6VY?t=36

 

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