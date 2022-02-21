【投資精叻點】李紹權教路：年輕人點做好理財規劃？加薪、置業不是夢！

嘉賓：米亞資本顧問有限公司行政總裁 李紹權

年輕人缺乏向上流動性成為香港近年較受關注的社會問題，這繼而衍生收入低和缺乏妥善的理財規劃。究竟剛踏入社會的年輕人應如何訂立理財目標？有甚麼方法令年輕人加快喺社會嘅流動性？我地再次邀請米亞資本顧問有限公司行政總裁李紹權（Raymond）同大家分享，今集講年輕人理財之道！

影片網址：https://youtu.be/QVV_kLMrZTw?t=473

►把時間軸拉到07:52開始 — 年輕人理財規劃

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