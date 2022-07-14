潘鐵珊：內房危機蔓延　內銀受累趁早沽？餐飲股仍可部署？潘鐵珊首選百勝中國！

嘉賓：香港股票分析師協會副主席 潘鐵珊

美國6月CPI按年增長9.1%，創逾40年新高。但近日原油雙雙跌破每桶100美元，料通脹有望見頂？市場預計加息步伐加快，投資者有咩防風措施可以做？內地有「爛尾樓」業主集體決定停止還貸，引發不良貸款風險增加，拖累內銀股表現，有貨宜趁早沽？儘管內地仍持續有確診數字，但潘鐵珊仍對餐飲業有信心，首選百勝中國(09987)，原因何在？

影片網址：https://youtu.be/_32VxEuyHcs?t=34

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