【美股篇】黃偉康：環球央行議息　提防股市震盪？Netflix業績對科技股有啟示？Tesla、Apple全面睇！

嘉賓：安里控股主席兼行政總裁 黃偉康

歐洲央行明天（21日）舉行議息會議，市場預計加息0.5厘以壓抑通脹，美國聯儲局、英倫銀行亦即將議息，環球央行加息會否對股市帶黎新一輪震盪？Netflix(NFLX)上季業績勝預期，淨訂閱用戶流失97萬，遠少於早前預測，惟公司對第三季業績指引審慎，前景不容樂觀？業績對龍頭科技股有何啟示？

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