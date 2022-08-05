  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
財智
市場最熱點
陶冬天下缸邊隨筆快樂退休我要退休金錢世界財識兼收樓市亮話樓市點評中環人女子愛財基金債券攻略Make Money經濟不停學親子理財呈分試 你要知生財有道圖窮秘現
關鍵字：買樓 退休 理財 人民幣 通脹 A股 年金 加密貨幣 新股 中國恒大

05/08/2022

Ravi回歸　 跟名人撈底騰訊？阿里VS騰訊？百濟神州中期虧損擴大　不跌反升之謎！

#hot talk 1點鐘 #阿里巴巴 #09988 #騰訊 #00700 #Naspers #信達生物 #01801 #百濟神州 #06160 #港股 #分析 #中薇證券 #黃偉豪
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

嘉賓：中薇證券研究部執行董事 黃偉豪

 

　　阿里巴巴(09988)為一眾科技股業績揭幕，雖然2023財年業績勝預期，但半日股價卻要回吐，啟示市場對科技股信心一蹶不振？與此同時，內地知名投資者段永平再度抄底騰訊(00700)美股。他在網上透露自己於8月1日以37.37美元買入10萬股騰訊ADR，折合2529萬元人民幣，更表示如果騰訊股價跌至30美元以下會再加注，可否抵銷大股東Naspers減持的利淡消息？多隻醫療股有消息，包括百濟神州(06160)及信達生物(01801)，現時可追入？

 

 

影片網址：https://youtu.be/A7IOYVcduMk?t=44

 

►把時間軸拉到00:43開始 —  節目開始

 

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

 

─────────────

【午間財經直播節目 一按即睇】【逢港股交易日 週一至週五下午1時】由專業主持以輕鬆、生動嘅手法，同各路專家由市場焦點、即市分析，講到樓市、鋪市，仲睇埋外匯、債市，以及商品市場，用最專業嘅角度穿梭本地同環球經濟，同你一齊喺投資路上並肩作戰！ 1點約定你，視野廣一點！

節目重溫► https://bit.ly/2T4T46z

───────────── 

更多精彩節目: 

直播節目《開市Good Morning》► https://bit.ly/2T70l62

─────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE89

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

我要回應

更多市場最熱點文章

你可能感興趣

#hot talk 1點鐘 #阿里巴巴 #09988 #騰訊 #00700 #Naspers #信達生物 #01801 #百濟神州 #06160 #港股 #分析 #中薇證券 #黃偉豪

更多財智文章

放大顯示
周一加油站

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【會員專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【DIVA Channel】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》

【訂閱有賞】賞KFC $20電子現金券

etnet.com.hk