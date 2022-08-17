【美股篇】黃偉康：美股重返牛市？沃爾瑪績佳　零售股點揀？SEA增長不復再？

嘉賓：安里控股主席兼行政總裁 黃偉康

美國通脹回落，恐慌情緒持續改善，納指已率先踏入技術性牛市，究竟美股正處於牛市新起點，還只是熊市反彈？美國零售股股價觸底回升，沃爾瑪(WMT)第二季多賺兩成勝預期，零售股值得部署嗎？主攻東南亞市場的SEA(SE) 第二季虧損擴大，前景仍堪憂？

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