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17/08/2022

【美股篇】黃偉康：美股重返牛市？沃爾瑪績佳　零售股點揀？SEA增長不復再？

#hot talk 1點鐘 #零售 #沃爾瑪 #Sea #通脹 #美股 #分析 #安里控股 #黃偉康
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嘉賓：安里控股主席兼行政總裁 黃偉康

 

　　美國通脹回落，恐慌情緒持續改善，納指已率先踏入技術性牛市，究竟美股正處於牛市新起點，還只是熊市反彈？美國零售股股價觸底回升，沃爾瑪(WMT)第二季多賺兩成勝預期，零售股值得部署嗎？主攻東南亞市場的SEA(SE) 第二季虧損擴大，前景仍堪憂？

 

 

影片網址：https://youtu.be/nMjwjeCH-l8?t=44

 

►把時間軸拉到00:44開始 —  節目開始

 

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