潘鐵珊：吉利業績關注點！啤酒股仍有上升空間？騰訊已見底？

嘉賓：香港股票分析師協會副主席 潘鐵珊

吉利(00175)上半年少賺35%，受累於原材料成本增加及新能源車比例上升，毛利率降至14.6%，業績有何關注點？國務院總理李克強表示，將研究延續支持新能源車稅收政策，惟新能源車股不升反跌，政策已「能出盡出」，再升空間有限？反觀啤酒股，華潤啤酒(00291)、青島啤酒(00168)早市均為現貨主板市場內，淨主動買入首五大個股，潤啤績後獲多間大行上調目標價，啤酒股仍有多少上升空間？買入未放榜的青啤，值博率高嗎？

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