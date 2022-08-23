曾永堅：郵儲行、招行績後受壓　對四大行有啟示？中海油或增派息？

嘉賓：椽盛資本投資總監 曾永堅

招商銀行(03968)、郵儲行(01658)先後公布業績，不良貸款金額、不良貸款率皆上升，對尚未公布業績的四大銀行有啟示？油組及盟及或會減產，加上即將踏入冬季，對油價推升作用有多大？三桶油本周齊放榜，派息有望增加？

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