市場重新risk-off？李偉傑首登etnet教路應市策略　煤炭股下季再炒過？

嘉賓：華盛證券經紀部董事 李偉傑

今日（30日）期指到期，恒指及科指開市後急轉直下。據《經濟通HV2報價系統》，截至半日收市，現貨主板市場內，資金淨主動賣出最多股份集中於科技股上；加上，跌幅最大五隻藍籌股中，見醫療股身影。科技股及醫療股均為高beta股份，目前可判斷市場重新risk－off了嗎？除上述兩大板塊外，煤炭股亦顯著回落。有分析認為，市場重新聚焦煤炭需求將於金九銀十時期回落，兗礦能源(01171)已見轉勢訊號？





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