連敬涵：航運股齊跌　有貨忌留戀？騰訊系股份隻隻自危？

嘉賓：國泰君安國際投資策略師 連敬涵

波羅的海乾散貨指數8月累計瀉近5成，上日按日跌逾5%，航運股早市集體下挫，跌幅介乎4-6%。其中，東方海外(00316)跌幅最顯著，一度跌逾10%，考慮到是次派發的中期息及特別息合計高達46.8元，預期周息率近46厘，相當豐厚；今日（1日）半日大成交下挫，反映投資者確認將收取股息後散場？騰訊系股份受到騰訊(00700)擬減持美團(03690)等公司的消息拖累，除嗶哩嗶哩(09626)外全線下跌，如何判斷哪些股份被減持的機會較大？有貨投資者應如何做好防風措施？

影片網址：https://youtu.be/nfOqLxQgQ3M?t=30

►把時間軸拉到00:29開始 — 節目開始

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

─────────────

【午間財經直播節目 一按即睇】【逢港股交易日 週一至週五下午1時】由專業主持以輕鬆、生動嘅手法，同各路專家由市場焦點、即市分析，講到樓市、鋪市，仲睇埋外匯、債市，以及商品市場，用最專業嘅角度穿梭本地同環球經濟，同你一齊喺投資路上並肩作戰！ 1點約定你，視野廣一點！

節目重溫► https://bit.ly/2T4T46z

─────────────

更多精彩節目:

直播節目《開市Good Morning》► https://bit.ly/2T70l62

─────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE89