林嘉麒：逆市尋寶　能源股可追？煤炭股VS油股！疫苗股再彈起機會微？

嘉賓：元宇證券基金投資總監 林嘉麒

港股半日跌248點，曾失守五月份低位，其後跌幅收窄，險守19200關口，港股最壞時間過去未？俄羅斯封鎖北溪一號輸氣管，市場憧憬能源需求緊張，刺激一眾能源股上升，能源股升勢能持續多久？煤炭股、油股可吼？內地疫情嚴重，康希諾(06185)旗下口服疫苗獲准成內地緊急藥物，惟疫苗股再彈起機會微，須審慎？





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