曾永堅：收息股攻略！股息率取勝非黃金定律？大市續弱　半新股注定潛水？

嘉賓：椽盛資本投資總監 曾永堅

港股氣氛持續疲弱，但見上日北水轉為淨流入近29億元，佔大市總成交額比率增至近28%，能否依此確認為北水撈底跡象？卓慧思接替約翰遜成為英國新任首相，刺激英鎊回升，惟對英鎊走勢敏感的電能實業(00006)股價偏軟，更連跌第14個交易日。不利消息夾擊下，股價難見起色？快狗打車(02246) 被內地監管部門提醒式約談，如何解讀股價不跌反升？環觀近期焦點半新股股價普遍走低，大市弱勢下，展望第四季上市的新股，股價注定潛水？

影片網址：https://youtu.be/mmOvMBYxqMo?t=53

►把時間軸拉到00:52開始 — 節目開始

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

─────────────

【午間財經直播節目 一按即睇】【逢港股交易日 週一至週五下午1時】由專業主持以輕鬆、生動嘅手法，同各路專家由市場焦點、即市分析，講到樓市、鋪市，仲睇埋外匯、債市，以及商品市場，用最專業嘅角度穿梭本地同環球經濟，同你一齊喺投資路上並肩作戰！ 1點約定你，視野廣一點！

節目重溫► https://bit.ly/2T4T46z

─────────────

更多精彩節目:

直播節目《開市Good Morning》► https://bit.ly/2T70l62

─────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE89