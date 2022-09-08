連敬涵：騰訊CCASS倉位異動 股價受壓停不了？ 電力股仍可發力向上？能源股點揀好？

嘉賓：國泰君安國際投資策略師 連敬涵

騰訊(00700)再有2%股份存入中央結算所，沽貨陰霾短期難消散？對股價負面影響要持續多久？恒指連跌第6日，惟電力股可逆市炒上！歐洲能源危機下，電力股及新能源股，哪一個板塊可看高一線？隔晚油價跌逾半成，兩桶油半日跌2-3%，油價出現死亡交叉又何啟示？

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