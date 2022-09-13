李偉傑：傳美擬簽行政命令保生科　港股生科股勢續震盪？

嘉賓：華盛證券經紀部董事 李偉傑

據報美國總統拜登最快今晚（13日）簽署行政命令，擴大美國生物製造，以減低對華依賴。收入來源主要來自北美的CRO龍頭藥明生物(02269)半日一度挫近21%！美方簽署行政命令，對一眾生物科技股的震盪有多大？恒生生科指數逆市續弱，生科股不宜撈底？重型機械股跑嬴大市，受惠鄭煤機(00564)增資擴股，抑或純粹資金輪流炒板塊？大市暫連升第二日，惟升市力度不大，短線上升動力仍弱？

影片網址：https://youtu.be/T2M0VH-8poA?t=44

►把時間軸拉到00:43開始 — 節目開始

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

─────────────

【午間財經直播節目 一按即睇】【逢港股交易日 週一至週五下午1時】由專業主持以輕鬆、生動嘅手法，同各路專家由市場焦點、即市分析，講到樓市、鋪市，仲睇埋外匯、債市，以及商品市場，用最專業嘅角度穿梭本地同環球經濟，同你一齊喺投資路上並肩作戰！ 1點約定你，視野廣一點！

節目重溫► https://bit.ly/2T4T46z

─────────────

更多精彩節目:

直播節目《開市Good Morning》► https://bit.ly/2T70l62

─────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE89