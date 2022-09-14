【美股篇】黃偉康：美國加息0.75厘已是底線？股神巴菲特持續增持OXY　有何啟示？

嘉賓：安里控股主席兼行政總裁 黃偉康

美國8月通脹增8.3%，高於市場預期，拖累美股三大指數均創逾兩年最大單日跌幅，市場憂慮聯儲局下周將加大加息力度，惟專家料加息0.75厘已是聯儲局底線？股神巴菲特再增持西方石油(OXY)，短短一個月內持股增加至少6個百分點，加上據報美國政府將於油價回落至每桶80美元時出手增加戰略石油儲備，對西方石油股價利好作用有幾大？

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