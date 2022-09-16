潘鐵珊：內地三頭馬車數據全勝預期 惟陰霾未散？科技股成中外資角力戰場？

嘉賓：香港股票分析師協會副主席 潘鐵珊

國家統計局公布「三頭馬車」數據，全勝預期。其中社會消費品零售總額按年增加5.4%，大勝市場預期的增加3.5%。但在內地及環球經濟衰退憂慮下，即使數據強勁亦未能全面反映現況？市弱下有外資增持中國資產，有指富達旗下中國股票基金廣泛吸納中資互聯網等行業股份，當中騰訊(00700)獲增持的幅度逾六成！外資大手增持，可抵銷南非大股東減持的負面影響？關注美國證交會人員何時到港處理中概股審計底稿問題，或成中美關係好轉契機？

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