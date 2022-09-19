林嘉麒：零跑上市威脅造車新勢力？傳放寬入境限制　邊隻相關股值博？

嘉賓：元宇證券基金投資總監 林嘉麒

憧憬放寬入境本港限制至「0+7」，即免除酒店檢疫，一眾旅遊、零售股彈起，周大福(01929)更成半日升幅最大藍籌，惟集團業務主要收入來源位於內地，其港股受惠程度又有多大？零跑科技將於明天（20日）開始招股，造車新勢力「蔚小理」半日捱沽，跌幅約4-6%，零跑上市或令造車新勢力地位受到威脅？





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