曾永堅：鋰價破頂難估頂？電池股有望追落後？蔚小理僅屬反彈？

嘉賓：椽盛資本投資總監 曾永堅

零跑汽車(09863)今起招股，即將成為第四間在港上市的新勢力，行業出現新競爭者，對蔚小理是威脅還是機遇？要維持行業競爭力，相應推出更多新車款及應用新技術，是應對競爭加大的主要對策？比亞迪(01211)龍頭地位坐得穩？鋰價飆升勢不可擋，電池級碳酸鋰達每噸53萬元人民幣，國泰君安看好鋰價續升，現階段鋰價難估頂？贛鋒鋰業(01772)股價能否藉此彈起？

影片網址：https://youtu.be/xRqJOtEM0Sw?t=38

►把時間軸拉到00:37開始 — 節目開始

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

─────────────

【午間財經直播節目 一按即睇】【逢港股交易日 週一至週五下午1時】由專業主持以輕鬆、生動嘅手法，同各路專家由市場焦點、即市分析，講到樓市、鋪市，仲睇埋外匯、債市，以及商品市場，用最專業嘅角度穿梭本地同環球經濟，同你一齊喺投資路上並肩作戰！ 1點約定你，視野廣一點！

節目重溫► https://bit.ly/2T4T46z

─────────────

更多精彩節目:

直播節目《開市Good Morning》► https://bit.ly/2T70l62

─────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE89