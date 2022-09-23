潘鐵珊：各國陸續宣布開關　炒通關憧憬已到水尾？上游光伏股急插　行業前景係點？

嘉賓：香港股票分析師協會副主席 潘鐵珊

有傳政府下午開記召交代調整入境安排，市場關注會否取消入境酒店檢疫，一眾關通概能股如國泰(00293)﹑東瀛遊(06882)等應聲炒上。惟傳聞已發酵數天，炒通關概念已到尾聲？憧憬下周恒指期指﹑月結及季結，以及十一國慶假期將至，恒指有望挾上嗎？歐盟擬推出5650億歐元能源計劃，發展光伏產業，A股光伏股造好，惟港股光伏股普遍受壓，當中新特能源(01799)半日更急逾12%！分析料產業鏈價格或開始下跌，是拖累行業發展後腿的一大因素？行業前景如何？

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