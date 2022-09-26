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26/09/2022

林嘉麒：英鎊急挫　震散英鎊敏感股　紐油失每桶80美元　中海油現價可入？

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嘉賓：元宇證券基金投資總監  林嘉麒

 

　　英國政府推出近50年來最激進減稅法案力抗通脹，拖累英鎊急挫至有紀錄以來新低，一眾英鎊敏感股急挫，長實(01113)半日跌近10%，滙控(00005)見近10個月低位， 英鎊續震盪對相關企業影響有多大？紐約期油跌穿每桶80美元，入冬前部署油股博反彈，值博有多高？

 

影片網址：https://youtu.be/IonHsqY7kqM?t=48

 

►把時間軸拉到00:48開始 —  節目開始

 

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