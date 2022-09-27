李偉傑：十一期間限定個股推介　 啤酒旺季有望延長？啤酒股點揀好？

嘉賓：華盛證券經紀部董事 李偉傑

港股半日再創近11年低位，低見17648，惟本周四為期指結算日，港股短期有望反彈？十一國慶即將來臨，憧憬假期因素，Jason推介數隻假期限定股份！百威亞太(01876)被多間大行或券商下調目標價，半日挫逾3%，為半日跌幅第三大藍籌，與其高端業務市佔率較高有關？

影片網址：https://youtu.be/S0ZlPz89vOM?t=52

►把時間軸拉到00:52開始 — 節目開始

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

─────────────

【午間財經直播節目 一按即睇】【逢港股交易日 週一至週五下午1時】由專業主持以輕鬆、生動嘅手法，同各路專家由市場焦點、即市分析，講到樓市、鋪市，仲睇埋外匯、債市，以及商品市場，用最專業嘅角度穿梭本地同環球經濟，同你一齊喺投資路上並肩作戰！ 1點約定你，視野廣一點！

節目重溫► https://bit.ly/2T4T46z

─────────────

更多精彩節目:

直播節目《開市Good Morning》► https://bit.ly/2T70l62

─────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE89