【美股篇】黃偉康：鑑古知今　憧憬美股熊市翻身？　傳油組將減產　油價有望反彈？

嘉賓：安里控股主席兼行政總裁 黃偉康

美股三大指數均處於技術性熊市區，聯儲局強美元政策下，能否帶動資金流入股市，支撐股市力抗經濟衰退？有傳OPEC+下月或會再宣布減產每日100萬桶，加上北溪2號天然氣管道附近發現天然氣外洩，目前無法估計修復時間，天然氣供應緊張之下，油價有望反彈？石油股現價又值博嗎？美國證券交易委員會最新對美國銀行(BAC)、高盛(GS)及花旗(C)等16間金融機構，罰款逾11億美元，涉員工不當處理業務文件，料監管陸續有來？監管或成行業隱憂？

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