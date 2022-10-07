洪灝籲港股勿急於撈底！

嘉賓：對沖基金思睿駐港首席經濟學家 洪灝

港股半日跌202點，報17809點，再次失守18000關，港股下跌空間仍大？洪灝指，經濟衰退已經來臨，相對2008年金融海嘯，現時情況或者更差。他提醒投資者，港股估值雖然低，但切勿心急撈底！

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