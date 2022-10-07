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07/10/2022

洪灝籲港股勿急於撈底！

#分析 #大市 #對沖基金思睿 #洪灝 #港股 #hot talk 1點鐘
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嘉賓：對沖基金思睿駐港首席經濟學家 洪灝

 

　　港股半日跌202點，報17809點，再次失守18000關，港股下跌空間仍大？洪灝指，經濟衰退已經來臨，相對2008年金融海嘯，現時情況或者更差。他提醒投資者，港股估值雖然低，但切勿心急撈底！

 

 

影片網址：https://youtu.be/Ar1C3frq_io

 

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