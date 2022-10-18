【KK星期二】中央落力穩經濟 內需﹑基建股受惠程度不一？KK醒你部署策略！

嘉賓：元宇證券基金投資總監 林嘉麒

國務院總理李克強上日（17日）在中共二十大會議上提及落實穩經濟政策，刺激一眾消費回升，惟並非每個內需板塊都跟升，當中體育用品股更逆市向下，龍頭李寧(02331)及安踏體育(02020)集體食瀉藥，曾分別急挫逾6%及近一成。體品股落後原因何在？憧憬國內基建數量增加，又能否一併炒起內地基建股？同業邊隻可跑出？





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