【FX MONDAY】毛偉廉：英國七年五首相　鎊匯就此能轉強？

嘉賓：博威環球投資業務發展部主管 毛偉廉

卓慧思快上快落，上任44天即宣布辭職，約翰遜退出競選，前財相辛偉誠已夠票「入閘」，下議院領袖莫佩琳仍未夠票，假如辛偉誠在無對手下當選保守黨黨魁，並成為七年來第五任英國首相，是否就可以扭轉目前英國面對的滯脹局面，而英鎊是否亦能止跌回升？





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