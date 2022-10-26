【美股篇】GOOG、MSFT業績遜預期　礙美股反彈？美債流動性問題恐成黑天鵝？

嘉賓：安里控股主席兼行政總裁 黃偉康

美股踏入「超級財報周」，多間科技龍頭接力公布業績，Google 及 Microsoft 分別公布左第三季同首季業績，收盤後均跌逾7％，反映投資者不滿意業績？惟聯儲局「放鴿」，若預視息口即將見頂，科技股勢將落鑊炒起？哪隻有望跑出？美國財長耶倫再度警告美國債券流動性有減弱跡象，言論對後市有何啟示？

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