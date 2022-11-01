【KK星期二】雙十一預售電商齊報喜屬假象？物流快遞股能否一併炒起？

嘉賓：元宇證券基金投資總監 林嘉麒

電商龍頭京東(09618)及阿里巴巴(09988)旗下的天貓雙十一預售齊報喜，帶動兩者今日股價急升，阿里巴巴一度升逾7%，高見66.1元；京東則曾升逾6%，高見154.2元。惟內地經濟放緩，雙十一預售理想只屬假象？預計雙十一整體銷售能否如以往強勁？現時內地新冠疫情仍反覆，各地封控持續，會否拖慢雙十一貨物配送？物流快遞股一併靠雙十一機會又有多大？





影片網址：https://youtu.be/dVqOFO86j7I?t=54

►把時間軸拉到00:52開始 — 節目開始

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

─────────────

【午間財經直播節目 一按即睇】【逢港股交易日 週一至週五下午1時】由專業主持以輕鬆、生動嘅手法，同各路專家由市場焦點、即市分析，講到樓市、鋪市，仲睇埋外匯、債市，以及商品市場，用最專業嘅角度穿梭本地同環球經濟，同你一齊喺投資路上並肩作戰！ 1點約定你，視野廣一點！

節目重溫► https://bit.ly/2T4T46z

─────────────

更多精彩節目:

直播節目《開市Good Morning》► https://bit.ly/2T70l62

─────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE89