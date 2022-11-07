【FX MONDAY】通脹壓力持續　澳元利率仍有上空間？

嘉賓：資深外匯分析師 陳欣

澳洲儲備銀行在最新貨幣政策報告中指出，目前通脹過高，勞動力市場非常緊張，電力及天然氣價格壓力，加上東部沿海地區洪水肆虐，更難令價格降溫。央行預期通脹率今年料於8%見頂，略高於之前預測的7.75%，未來兩年整體及核心通脹率高於央行的2至3%目標。央行假設指標利率將於明年6月升至3.5%，2024年回落至3%，則澳元匯率將維持在現水平。澳元現價是否值博？





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