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09/11/2022

美國中期選舉效應　今年會否應驗？| 分析阿里巴巴攻韓快遞市場 | 幣圈真亂！點收科？

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嘉賓：安里控股主席兼行政總裁 黃偉康

 

　　根據歷史數據，由50年代開始，美股於中期選舉當季及後兩季都會錄得顯著升幅，惟現時美國面對高通脹﹑國際戰局及能源短缺等問題，又能否單靠以往數據分析美股後向？疫後復甦為未來兩年經濟發展重點？本周另一焦點雙十一電商節被美國中期選舉蓋過風頭，勿忘阿里巴巴有新動作！阿里巴巴旗下跨境出口電商平台全球速賣通(AliExpress)斥資100億韓圜打入南韓市場，對其在南韓的現有業務能起多大協同效應？市佔率方面又看得多樂觀？隔晚還要留意幣圈收購消息，對加密貨幣價格走向有何啟示？

 

 

影片網址：https://youtu.be/8GVT76ByXgM?t=59

 

►把時間軸拉到00:58開始 —  節目開始

 

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