【比比星期四】美國中期選舉　共和黨優勢遜預期屬負面訊號？｜比比教你港股短中長線部署策略｜

嘉賓：凱基亞洲投資策略部主管 溫傑

美國中期選舉完結，共和黨有望重奪國會眾議院控制權，惟參議院選情則膠着，其中佐治亞州議席需舉行第二輪投票，意味或要下月才知道控制權誰屬。共和黨優勢較預期小，市場解讀為負面消息，對美股以至港股有甚麼影響？港股反彈持久力不足時，哪些板塊值得留意？有哪些潛在利好因素？





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