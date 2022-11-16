通脹壓力始降溫　經濟衰退快來臨？｜解構橋水增持拼多多｜幣圈幣加火！連鎖效應一籮籮

嘉賓：安里控股主席兼行政總裁 黃偉康

反映美國上游生產成本的生產物價指數（PPI），10月按年升8%，升幅小過市場預期，亦為去年7月以來最小升幅，連同上周公布的10月消費物價指數按年升幅，八個月來首次低於8%，反映美國通脹壓力開始降溫。惟彭博綜合經濟師分析，聯儲局在明年3月前仍會繼續加息至5厘，預視美國滯脹即將在明年第一季出現？美國經濟退衰將持續一段時間？全球最大對沖基金公司橋水，第三季持倉報告披露增持拼多多(PDD)逾半成，增持背後有何含意？是投資操作抑或政治操作？幣圈危機持續發酵，最新據報美國紐約曼哈頓檢控官辦公室正對FTX破產展開調查，幣圈泡沫爆破的餘波還會有多深遠？

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