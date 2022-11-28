【FX MONDAY】美裁員潮加劇 炒非農因住燶！美匯指數或下試101水平？

嘉賓：博威環球投資業務發展部主管 毛偉廉

聯儲局11月議息紀錄強烈暗示即將減慢加息步伐，本周五美國勞工部將會公布11月就業報告，預期非農業職位增加20萬個，惟美國自9月以來持續裁員，就業數據不容樂觀。在市場更加相信聯儲局將會減慢加息步伐下，美元匯價料會持續受壓，美匯指數有下試101風險，澳元、歐元及英磅該如何部署？





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