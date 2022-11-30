期結日半日曾升逾700點！股民能否笑到最後？｜分析內房前景｜新能源車股增長動力大不如前？

嘉賓：東亞銀行財富管理處投資策略師 陳偉聰

期指結算日港股高開260點後升幅擴大，最多升過701點，高見17999點，萬八點阻力大。半日升666點，報17962點，升幅逾3％。內地疫情雖未見緩和，惟各地亦正逐步放寬防疫措施，對AH而言會是帶動大市的催化劑嗎？，除了升市功臣科技股外，內房股亦表現亮眼，內地再推出撐樓市政策，對板塊的利好作用能維持多久？

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