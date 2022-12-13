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13/12/2022

【KK星期二】安心可出行　通關復常股續炒！本地地產、航空股部署策略

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嘉賓：元宇證券基金投資總監 林嘉麒

 

　　特首李家超今早（13日）宣布更新防疫措施，港股低開高走，半日收市升109點，報19572。據《經濟通HV2報價系統》，港股錄逾32億元資金淨主動買入，在各級別的市場參與者中，超級大戶的主動買沽比率最為理想，達64:36，港股短期調整完了嗎？隨著香港與內地持續放寬防疫政策，本地地產股及航空股等復常股的上升空間尚有多大？

 

 

影片網址：https://youtu.be/3hGSAcu-0VU?t=53

 

►把時間軸拉到00:53開始 —  節目開始

 

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