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14/12/2022

【美股星期三】黃偉康：芯片為中美角力戰場 美國芯片股前景？六隻納指新貴值得吼？

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嘉賓： 安里控股主席兼行政總裁 黃偉康(Andrew)

 

　　內地據報斥萬億人民幣發展獨立晶片產業，刺激一眾芯片A股掀起漲停潮，惟以目前內地技術水平，自給自足可行嗎？對美國芯片企業有多大影響？納斯達克綜合指數將於本周五（16日）收市後換馬，屆時將會剔除百度(BIDU)、網易(NTES)等，換上華納兄弟(WBD)、電動車製造商Rivian(RIVN)等，有沒有股份可看好？

 

 

 

影片網址：https://youtu.be/bbtiumE6ZWs?t=53

 

把時間軸拉到00:53開始 —  節目開始

 

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