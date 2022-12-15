【比比星期四】科技股未調整完？醫思希瑪可留意？

嘉賓：凱基亞洲投資策略部主管 溫傑

美國聯儲局隔晚一如預期宣布加息0.5厘，多位委員預期明年底利率中位數將升至5.1厘，而本港亦緊隨其後加息0.25厘。科技股早市略為跑輸大市，比比看好的科技股四大天王，仍可繼續持有嗎？另外，比比亦會點評醫思健康(02138)、希瑪眼科(03309)！





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