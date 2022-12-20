【KK星期二】外企受惠股　具多項利好因素？互聯互通擴容　港交所最快何時受惠？

嘉賓：元宇證券基金投資總監 林嘉麒

互聯互通擴容，港交所(00388)可謂直接受惠股份，惟今早股價跌逾1％，利好作用最快何時反映？ 據現時納入準則來推算，不少在港主要上市的外國公司包括：俄鋁(00486)、歐舒丹(00973)、新秀麗(01910)、普拉達(01913)等均有機會獲納入港股通名單之中，哪些股份值博率較高？

影片網址：https://youtu.be/ZTvJt8AoDYk

►把時間軸拉到00:53開始 — 節目開始

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

─────────────

【午間財經直播節目 一按即睇】【逢港股交易日 週一至週五下午1時】由專業主持以輕鬆、生動嘅手法，同各路專家由市場焦點、即市分析，講到樓市、鋪市，仲睇埋外匯、債市，以及商品市場，用最專業嘅角度穿梭本地同環球經濟，同你一齊喺投資路上並肩作戰！ 1點約定你，視野廣一點！

節目重溫► https://bit.ly/2T4T46z

─────────────

更多精彩節目:

直播節目《開市Good Morning》► https://bit.ly/2T70l62

─────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE89